Henk Fraser: spelers waren vermoeid, zelfs geen tijd voor drankje

Henk Fraser is niet tevreden over Vitesse tot nu toe

ARNHEM - Henk Fraser vindt dat Vitesse vooral meer punten moet halen dan voor de winterstop. 'Qua voetbal hebben we best veel goede momenten gehad.'

Zondag hervat Vitesse de competitie thuis tegen FC Twente. Het verschil is één punt in het voordeel van de Tukkers. 'We zijn aan elkaar gewaagd, maar dat geldt voor veel ploegen.' Het moet allemaal beter bij Vitesse, beaamt Fraser. 'Maar vooral als je kijkt naar het aantal punten dat we gehaald hebben. Qua voetbal heb ik dramatische momenten gezien, maar toch ook veel goede.'

Verrassen

Fraser kan nog niet beschikken over de winteraankoop Alexander Büttner. Het is nog onduidelijk wanneer de Doetinchemmer aansluit bij zijn oude club. 'Ik weet niet van het hoe en wat. Die vraag moet je stellen aan Mo Allac (technisch directeur, red.) Ik laat me verrassen. Nee, ik heb ook nog niet met hem gesproken. Dat is er nog niet van gekomen. Ik richt me op nu en op Twente.'

Schade

In het Gelredome kon Vitesse goed trainen. 'Perfect. Ik denk dat veel andere ploegen vandaag moeite hebben gehad een goede plek te vinden. Hier en daar heeft het veld wat schade opgelopen. Dat zijn ze direct aan het herstellen zie ik. Als het aan mij ligt, trainen we hier zaterdag nog een keer', sprak Fraser na de oefensessie van vrijdag.

Geen fut

Fraser keek ook nog even terug op het geslaagde trainingskamp dat Vitesse had aan de Orihuela Costa. 'Hoe ze hier terug zijn gekomen? Vermoeid. Het was een zware week. We hebben 9 pittige trainingen afgewerkt. Ze hadden 's-avonds zelfs geen fut meer om nog een drankje te doen.' De coach gniffelt. 'Daar kun je ook wel eens tevreden over zijn. Dat ze gewoon in de omgeving bleven en herstelden.'