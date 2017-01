Familie voor tienduizenden euro's opgelicht: eis is 20 maanden cel

ARNHEM - Een 43-jarige man lichtte voor tienduizenden euro's zijn familie en vrienden op en daarvoor moet hij, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 20 maanden de cel in.

Negen slachtoffers van de man uit Culemborg deden in 2014 aangifte bij de politie. Allemaal waren zij familie, vrienden of bekenden van de verdachte. Sommigen had hij ontmoet via een datingsite. De verdachte had hen allemaal overgehaald om te investeren in zijn bedrijven. Er werden hoge rendementen voorgespiegeld. In eerste instantie werden de rentes uitbetaald door de verdachte, wat vertrouwen wekte, waarna hij hen vroeg om nog meer te investeren.

Uiteindelijk kregen de slachtoffers in 2014 een kaart waarin hij schreef dat hij weg was, net als hun geld, en dat ze niet moesten proberen om het geld terug te halen, want dat zou toch nooit lukken, én dat ze niet in de openbaarheid moesten treden. De man had al het geld gebruikt voor zijn gokverslaving.

'Ernstig misbruik van vertrouwen'

De officier van justitie vindt dat de verdachte ernstig misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen van zijn familie, vrienden en bekenden. 'Hij heeft de slachtoffers niet alleen financiële schade berokkend, maar door zijn handelswijze heeft hij hen extra vernederd en gekwetst. Bovendien heeft de verdachte bewust kwetsbare slachtoffers uitgekozen en heeft hij het toegebrachte leed nog eens extra verzwaard door het toezenden van een kaart met ook kwetsende en bedreigende teksten.'

De rechtbank in Arnhem doet over twee weken uitspraak in deze zaak.