LIVEBLOG: Sneeuw teistert kunstgras FC Eindhoven, maar duel met De Graafschap gaat door

EINDHOVEN - De wedstrijd tussen FC Eindhoven en De Graafschap gaat ondanks een besneeuwd kunstgrasveld door. Dat zegt de thuisclub.

19.20 uur: De keeper van De Graafschap Filip Bednarek heeft zo zijn bedenkingen, maar gaat toch maar beginnen aan de warming-up.

19.12 uur: Een goedlachse Dennis te Braak, één van de assistenten van Henk de Jong, vindt dat er vanavond op dit veld niet gevoetbald kan worden. Veel mensen delen die mening hier in Eindhoven.

19.10 uur: De wedstrijd gaat door, FC Eindhoven zet de warming-up uit.

18,55 uur: Met slechts enkele vrijwillgers wordt het veld sneeuwvrij gemaakt. Dat gebeurt met bezems. Nog een heidens karwei. Eigenlijk moet deze wedstrijd worden afgelast, want het kunsgras wordt straks ongetwijfeld spekglad. De wedstrijd wordt dan een loterij.

Foto onder: dit was rond 18.15 uur toen het ineens flink geen sneeuwen en het kunsgras opnieuw een laagje kreeg.

Foto onder: om 17.00 uur was er nog niets aan de hand in Eindhoven. De sneeuw was keurig aan de kant geveegd.

Opstelling De Graafschap: Bednarek, Will, Lammers, Linthorst, Driver; Diemers, Smeets, Koolhof; Van Overbeek, Parzyszek en El Jebli