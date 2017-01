LIVEBLOG: De Graafschap dichtbij de gelijkmaker, maar nog altijd 2-1 achter in Eindhoven

EINDHOVEN - Bij de wedstrijd tussen FC Eindhoven en De Graafschap is de tussenstand 2-1 voor de Brabanders. Vooralsnog geen goed debuut voor trainer Henk de Jong.

TUSSENSTAND in Eindhoven: 2-1

62e min: Van den Hurk erin, Van Overbeek eraf. Tweede wissel. Aanvaller voor een aanvaller.

60e min: De Graafschap heel dichtbij de gelijkmaker in soort van scrimmage. Eerst Parzyszek, dan Van Overbeek en vervolgens El Jebli in één aanval. Doelman Swinkels is de redder van FC Eindhoven.

57e min: ook kansen voor De Graafschap. Het wordt wat levendiger. Eerst Bannink die strandt, vervolgens ook El Jebli niet met de 2-2.

56e min: Bednarek reageert knap op een inzet van Van de Velde die naar binnenkomt en hard uithaalt. Het blijft 2-1. Nog geen kansen voor De Graafschap

Foto onder: De politie treedt hard op tegen fans van FC Eindhoven. Zij zijn kwaad op supporters van De Graafschap die op hun plaats zijn gaan zitten in de hoek van het stadion.

46e min: Tweede helft begonnen. Dean Koolhof in de kleedkamer achtergeleven. Zijn vervanger is Alexander Bannink. Het sneeuwt overigens al een tijdje niet meer in Eindhoven.

GOAL! 44e min: afgemeten voorzet van Will. Topscorer Parzyszek kopt raak en brengt de spanning terug. Het is 2-1.

42e min: geel voor de zwak spelende Linthorst. Eerder ook al een kaart voor Van Overbeek.

23e min: een schot van rechtshalf Diemers is aardig. Swinkels keert de inzet in de korte hoek. De Graafschap kan geen controle krijgen, maar alles valt of staat met opportunisme en geluk vanavond.

11e min: En het is 2-0 voor het blauw-wit van FC Eindhoven. Een goede voorzet van rechts wordt met een knappe volley binnengeschoten door Uiterloo. Tim Linthorst ziet er niet goed uit. Een dramatisch begin voor De Graafschap en een valse start voor trainer Henk de Jong.

10e min: Wie gaat het beste om met deze omstandigheden? Dat is vanavond de vraag in Eindhoven. De lichtvoetige spelers zijn in het voordeel. Tot nu toe is het de thuisploeg dat al een aantal keren gevaarlijk is geweest.

GOAL! 8e min: dramatisch begin voor de Graafschap! Vandeputte krijgt een schietkans, Bednarek redt maar half en de de bal komt voor de voeten van Van de Velde. Het is 1-0 voor FC Eindhoven.

5e min: Dit kan je verwachten. Keeper Bednarek verkijkt zich op een slechte terugspeelbal van Linthorst in de glibberige sneeuw. Het loopt voor De Graafschap goed af.

4e min: mogelijkheid voor Van Overbeek, die in zijnet schiet. De Graafschap met drie spitsen in Eindhoven.

- wedstrijd begint -

19.59 uur: Henk de Jong (links op de foto) is toch wel wat gespannen voor zijn eerste officiële wedstrijd van De Graafschap.

19.56 uur: Met Jan Lammers voorop moet het vanavond maar eens gebeuren in een uitwedstrijd voor De Graafschap. Het is tien maanden geleden dat de Superboeren op vreemde bodem wonnen. Dat was op 20 april tegen FC Utrecht.

19.55 uur: Vlak voor de aftrap staan de jeugdspelertjes van FC Eindhoven klaar voor de grote jongens die gaan opkomen.

19.50 uur: Trainer Henk de Jong baalt: 'hebben we hier twee weken voor getraind', bromt de Fries.

19.40 uur: De spelers van De Graafschap glibberen over het veld tijdens de warming-up.

19.20 uur: De keeper van De Graafschap Filip Bednarek heeft zo zijn bedenkingen, maar gaat toch maar beginnen aan de warming-up. Rond 20.30 uur wordt hier nieuwe sneeuw verwacht.

19.12 uur: Een goedlachse Dennis te Braak, één van de assistenten van Henk de Jong, vindt dat er vanavond op dit veld niet gevoetbald kan worden. 'Het wordt spekglad.'

Veel mensen delen die mening hier in Eindhoven.

19.10 uur: De wedstrijd gaat door, ook FC Eindhoven zet de warming-up uit.

18.55 uur: Met slechts enkele vrijwillgers wordt het veld sneeuwvrij gemaakt. Dat gebeurt met bezems. Nog een heidens karwei. Eigenlijk moet deze wedstrijd worden afgelast, want het kunsgras wordt straks ongetwijfeld spekglad. De wedstrijd wordt dan een loterij.

18.50 uur: Vooralsnog laat scheidsrechter Blank het duel doorgaan. FC Eindhoven staat 11e en heeft ook 11 punten meer dan De Graafschap dat 16e staat.

18.44: Foto boven: oordeelt u zelf! Dit gaat in elk geval nog wel even duren...

Foto onder: dit was rond 18.15 uur toen het ineens flink geen sneeuwen en het kunsgras opnieuw een laagje kreeg.

Foto onder: om 17.00 uur was er nog niets aan de hand in Eindhoven. De sneeuw was keurig aan de kant geveegd.

Opstelling De Graafschap: Bednarek, Will, Lammers, Linthorst, Driver; Diemers, Smeets, Koolhof; Van Overbeek, Parzyszek en El Jebli