De Graafschap wacht al bijna negen maanden op een uitzege

EINDHOVEN - De Graafschap hoopt vanavond in het Jan Louwers stadion in Eindhoven eindelijk weer eens een overwinning buiten Doetinchem te pakken. Dat duurt nu al negen maanden.

Dit seizoen won De Graafschap nog geen enkele uitwedstrijd. De vijf schamele zeges komen allemaal uit een thuisduel. Op 20 april 2016 wonnen de Achterhoekers voor het laatst op vreemde bodem. Dat gebeurde in De Galgenwaard waar FC Utrecht in de eredivisie verrassend met 2-0 klop kreeg. Later vloog De Graafschap er via de play-offs van de nacompetitie uit en volgde degradatie.

De Jupiler League is tot nu toe een martelgang voor de Superboeren. Het loopt het hele seizoen al niet, met als uitzondering hier een daar een gewonnen thuisduel. Het duel vanavond tegen FC Eindhoven is de vuurdoop van de nieuwe trainer Henk de Jong. Het is zijn eerste officiële wedstrijd als hoofdcoach van De Graafschap.

Alle ontwikkelingen vanavond kunt u volgen via deze site. Het duel gaat door op het kunstgras en begint om 20.00 uur. Het veld is vanochtend door vrijwilligers sneeuwvrij gemaakt en de omstandigheden zijn tot nu toe prima in Eindhoven. Het regent licht.

Opstelling: Bednarek, Will, Lammers, Linthorst, Driver; Diemers, Smeets, Koolhof; Van Overbeek, Parzyszek en El Jebli