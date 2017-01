Topdrukte bij bergingsbedrijf: 'Ben al vanaf 01.30 uur wakker'

ARNHEM - Sleepbedrijf Van Amerongen uit Arnhem heeft het enorm druk. Afgelopen zaterdag was het een gekkenhuis vanwege de ijzel, afgelopen nacht zorgde de sneeuw voor topdrukte.

Directeur Rob van Amerongen van het familiebedrijf: 'Het is echt enorm druk. Vanmorgen om twee uur werden we al opgeroepen en tot acht uur 's ochtends zijn we op pad geweest om Nederland een beetje mobiel te houden.' De meldingen van geschaarde of gestrande auto's die stroomden binnen.'

Wie gaat er nu op de motor naar zijn werk?

Centraliste Petra Hilbers zit op dagen als deze continu aan de telefoon. Ze krijgt de ene melding na de andere. Toch is ze soms nog verbaasd. 'Vanmorgen stond er een verlaten motor langs de A348. Dat is waarschijnlijk iemand die probeerde naar het werk te komen en de pogingen gestaakt heeft. Hoe bedenk je het om met dit weer met de motor naar je werk te gaan?'

Rob van Amerongen komt ook de gekste dingen tegen. 'Zaterdagochtend was er ijzel. Dan rijden wij 60 kilometer per uur, dat is eigenlijk al iets harder dan mocht volgens de matrixborden. Toch word je dan nog ingehaald door iemand die met een aanhanger vol met huisraad met 100 km per uur voorbij rijdt. Onbegrijpelijk.'

Er wordt teveel gestrooid met codes

Waarom mensen toch de weg op gaan? Van Amerongen denkt dat het ook komt omdat er teveel met codes wordt gestrooid. 'Er worden zo vaak weercodes afgegeven, dat mensen denken dat het wel meevalt. Dat zie je afgelopen zaterdag ook. Veel mensen gaan gewoon de weg op, ze nemen de waarschuwing niet meer serieus.'

Van Amerongen en Hilbers hebben nog wel tips voor rijden met slecht weer: hou je aan de snelheid en neem de tijd, check je banden vooraf goed en luister naar de radio. Bijvoorbeeld naar Radio Gelderland.

