LIVEBLOG Àchilles op achterstand na flater Te Loeke

GROESBEEK - Achilles hervat de competitie vanavond thuis tegen Fortuna Sittard. In dit LIVEBLOG alles rondom deze wedstrijd in de kelder van de eerste divisie.

TUSSENSTAND: 0-1

61. Achilles maakt weer een aangeslagen indruk. De Groesbekers kunnen al het hele seizoen niet met een achterstand omgaan.

56. Een hoge bal wordt losgelaten door Robbert te Loeke en deze flater wordt afgestraft door Vlijter: 0-1

54. Op voetbal lijkt het allemaal nog steeds niet.

46. Het is weer begonnen.

45. We gaan met 0-0 de rust in bij deze langlaufwedstrijd. "Veurleupig is het 0-0", zegt ook de Limburgse reporter op de perstribune.

43. Eric Meijers heeft zijn schoeisel wel aangepast aan de omstandigheden.

39. Een verdwaalde voorzet van Elders belandt op de lat.

38. Gavin Vlijter mist een enorme kans voor Fortuna.

34. Met zijn fraaie techniek kan Imran Oulad Omar zelfs op dit veld goed uit de voeten.

32. Omid Popalzay kan de bal net niet binnen tikken na een poging van Joey Dekkers

28. Fortuna komt wat onder de druk uit en na glijpartijen van Kenny Elders en Mart Raterink vergeten ze af te ronden.

24. Eric Meijers voelt dat er wel degelijk wat te halen valt vanavond.

22. Mart Raterink komt net voorlangs na een scherpe vrije trap van Imran Oulad Omar. Achilles kan beter met de omstandigheden omgaan dan de Limburgers.

20. Het is gestopt met sneeuwen, maar het veld blijft een glijbaan met de aangetrapte sneeuwlaag.

14. Na een vrije trap van Boy van de Beek krijgt Jop van Steen een kans, maar de bal komt op een pijnlijke plek terecht.

13. Hadzhiev van Fortuna wil de bal wegtrappen, maar maait er finaal overheen, omdat hij weg glijdt.

11. Dit heeft weinig met voetballen te maken. Spelers zijn vooral bezig om op de been te blijven. Dat gaat Eef van Riel het beste af, hij had zelfs een aardige solo.

6. Boy van de Beek maakt amok met Khalouta en beide spelers krijgen geel.

3. Puur opportunisme op deze glijbaan. De lange Jop van Steen, dit seizoen meestal linksback, nu in de spits.

20.04 We zijn er dan toch aan begonnen in Groesbeek, uiteraard met een oranje bal.

19.55 Het karretje waarmee het veld wordt schoongemaakt zou geen benzine meer hebben..

19.52 Frans Derks hoopt op een afgelasting van de wedstrijd.

19.48 De lijnen worden ondertussen schoongeveegd.

19.45 Onze collega van De Gelderlander vraagt zich af of er geen andere sport had moeten worden beoefend vanavond in Groesbeek.

19.37 Uitzicht vanuit de vernieuwde Heikant Lounge. Daar kun je normaal het veld zien, nu even niet.

19.25 Het veld ligt behoorlijk ondergesneeuwd, maar de warming-up gaat gewoon door. De wedstrijd ook, zo zegt scheidsrechter Martens.

19.20 De wedstrijd tussen Achilles en Fortuna Sittard werd ongeveer een jaar terug wel afgelast wegens winterse omstandigheden, toen nog op het gewone gras.

De inhaalwedstrijd won Achilles vervolgens met 3-0.

19.15 Heel veel irritatie bij de Groesbekers, die er alles aan hebben gedaan om hun vier nieuwe aanwinsten speelgerechtigd te krijgen. Maar dat lukte niet. Emir Smajic (foto), Wim Bokila, Jessie Edge en Antonio Stankov moeten vanaf de tribune toekijken.

Ook bij Fortuna zijn enkele nieuwe aanwinsten niet speelgerechtigd.

19.10 De grootste pechvogel van Achilles is Coen Gortemaker. De verdediger zal er lange tijd uitliggen vanwege een infectie aan zijn evenwichtsorgaan. Gortemaker is naar verluidt ook zeker acht kilo afgevallen.

19.05 Er lag vanochtend een dik pak sneeuw op De Heikant, maar het veld is toch goedgekeurd.