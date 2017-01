LIVEBLOG Achilles in de sneeuw tegen Fortuna

GROESBEEK - Achilles hervat de competitie vanavond thuis tegen Fortuna Sittard. In dit LIVEBLOG alles rondom deze wedstrijd in de kelder van de eerste divisie.

3. Puur opportunisme op deze glijbaan. De lange Jop van Steen, dit seizoen meestal linksback, nu in de spits.

20.04 We zijn er dan toch aan begonnen in Groesbeek, uiteraard met een oranje bal.

19.55 Het karretje waarmee het veld wordt schoongemaakt zou geen benzine meer hebben..

19.52 Frans Derks hoopt op een afgelasting van de wedstrijd.

19.48 De lijnen worden ondertussen schoongeveegd.

19.45 Onze collega van De Gelderlander vraagt zich af of er geen andere sport had moeten worden beoefend vanavond in Groesbeek.

19.37 Uitzicht vanuit de vernieuwde Heikant Lounge. Daar kun je normaal het veld zien, nu even niet.

19.25 Het veld ligt behoorlijk ondergesneeuwd, maar de warming-up gaat gewoon door. De wedstrijd ook, zo zegt scheidsrechter Martens.

19.20 De wedstrijd tussen Achilles en Fortuna Sittard werd ongeveer een jaar terug wel afgelast wegens winterse omstandigheden, toen nog op het gewone gras.

De inhaalwedstrijd won Achilles vervolgens met 3-0.

19.15 Heel veel irritatie bij de Groesbekers, die er alles aan hebben gedaan om hun vier nieuwe aanwinsten speelgerechtigd te krijgen. Maar dat lukte niet. Emir Smajic (foto), Wim Bokila, Jessie Edge en Antonio Stankov moeten vanaf de tribune toekijken.

Ook bij Fortuna zijn enkele nieuwe aanwinsten niet speelgerechtigd.

19.10 De grootste pechvogel van Achilles is Coen Gortemaker. De verdediger zal er lange tijd uitliggen vanwege een infectie aan zijn evenwichtsorgaan. Gortemaker is naar verluidt ook zeker acht kilo afgevallen.

19.05 Er lag vanochtend een dik pak sneeuw op De Heikant, maar het veld is toch goedgekeurd.