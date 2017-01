Matige belangstelling voor informatieavond over stuw Grave

GRAVE - Een informatiebijeenkomst over de noodoplossing die bedacht is voor de stuw bij Grave wordt vrijdagavond matig bezocht. Een dertigtal belangstellenden laten zich bijpraten door Rijkswaterstaat.

De informatieavond 'Het water stijgt weer' zou eerst in het stadhuis van Grave worden gehouden, maar vanwege de aangekondigde enorme belangstelling is de bijeenkomst verplaatst naar de theaterzaal van het Catharinahof waar meer ruimte is. De opkomst valt Rijkswaterstaat en de gemeente tegen.

Botsing met stuw

Op 29 december botste een binnenvaartschip geladen met benzeen in de dichte mist tegen de stuw in de Maas bij Grave. Die raakte dusdanig beschadigd dat een groot lek ontstond en het waterpeil op de Maas tussen Grave en Sambeek fors daalde. Ook het Maas Waalkanaal 'liep leeg'.

Tijdens de informatieavond gaat Rijkswaterstaat in op de noodoplossing die is bedacht om dit waterpeil weer omhoog te brengen. Om het scheepvaartverkeer weer aan de gang te krijgen, is Rijkswaterstaat deze week begonnen met de bouw van een dam bij de beschadigde stuw. De aanleg duurt twee weken. Donderdag wordt het waterpeil langzaam omhoog gebracht.

Half jaar hersteltijd

Het herstel van de stuw neemt naar verwachting een half jaar in beslag. Jaarlijks passeren naar schatting 9000 schepen de stuw.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog steeds niet bekend. De 52-jarige schipper uit Slowakije is inmiddels op vrije voeten. Hij is wel nog steeds verdachte.