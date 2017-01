NEC'er Ali Messaoud verdrietig toen hij moest afhaken

NIJMEGEN - Ali Messaoud had dolgraag zijn debuut gemaakt voor NEC tegen zijn oude club Willem II zondag, maar dat lijkt er niet in te zitten.

"De vraag is of ik daarbij ben. Ik heb last van mijn knieholte, dat is nog wat geïrriteerd."

"Ik wil er niet koste wat koste bij zijn en dat ik dan daarna weer geblesseerd raak. Het is natuurlijk een speciale wedstrijd tegen Willem II, maar ik vind die andere zestien wedstrijden net zo belangrijk. Ik heb het hier geweldig naar mijn zin, op die knie na dan. Maar ik ben heel snel geïntegreerd in de groep en goed opgevangen."

"De trainingen zijn pittig. Ik denk dat deze trainer mij het fitste kan maken van alle trainer die ik ooit heb gehad. Het is zijn eigen methode. Je ziet dat iedereen die geen blessure heeft nu topfit is. Het werpt dus echt zijn vruchten af. Ik wil hier heel graag iets toevoegen. Ik was gisteren echt bijna verdrietig toen ik dacht dat dit hem niet gaat worden zondag. Ik wil snel herstellen en er volgende week staan. En op honderd procent, niet op zeventig."