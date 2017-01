Waar ligt er sneeuw in Gelderland? NASA geeft het antwoord

Bron: NASA

ARNHEM - Waar is er in de nacht van donderdag op vrijdag in Gelderland sneeuw gevallen? Het antwoord krijgen we van de satellieten van NASA.

Eigenlijk kunnen we de vraag beter anders stellen. Waar is er geen sneeuw gevallen? Want heel Gelderland ligt op de satellietfoto van vanmorgen bedekt onder een witte deken.

Foto: NASA Alleen in het midden van Gelderland lijkt geen sneeuw te liggen, maar dat gaat om de Veluwe en daar zie je de bomen boven de sneeuw uitkomen.