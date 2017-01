Dood gevonden Arnhemse vrouw niet omgekomen door misdrijf

ARNHEM - De 68-jarige Arnhemse die donderdag dood werd gevonden bij een speeltuin aan de Engelenburgstraat, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

Op Tweede Kerstdag werd door Burgernet een oproep verspreid om uit te kijken naar de vrouw. Kinderen troffen het lichaam van de vrouw afgelopen donderdag aan in de bosjes bij een speeltuin tussen de wijk Presikhaaf en de Pleyroute. Ze lag niet ver van haar huis.

Omdat niet duidelijk was hoe ze om het leven is gekomen, werd er nader onderzoek verricht. Na sectie op het lichaam blijkt dat de vrouw niet door een misdrijf is overleden.

