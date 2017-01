Vroeger had je pas echte winters, dit filmpje bewijst het

ARNHEM - Veel mensen herinneren zich de hel van '63 nog, maar ook in de oorlog was het soms bar en boos. En dat is goed te zien op dit opmerkelijke filmpje.

De collega's van '75 jaar bevrijding, op weg naar 2020' doken het Gelders Archief in om te laten zien hoe het alledaagse leven was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag moesten ze ineens denken aan beelden uit Zutphen, tijdens de winter van 1941-1942. Op de beelden is te zien hoe de stad en de omgeving bedekt zijn onder een dikke laag witte deken. Mannen waren met scheppen en karren in de weer om wegen weer begaanbaar te krijgen.

Het verhaal achter het filmpje

De beelden zijn gemaakt door Dirk van Beek, een creatieve bakker met een voorliefde voor film. Dirk is overleden, maar zijn zoon Jan leeft nog. Hij herinnert zich dat filmen een dure hobby was. Pa hield wel van aparte dingen.' Zo maakte zijn vader een promotiefilmpje voor zijn eigen banketbakkerij aan de Turfstraat, maar ook een grappige griezelfilm. Jan: 'Hij maakte graag een soort mini-speelfilmpjes.'

Van alle tijden

Jan herinnert zich het sneeuwruimen met schep en karren nog goed. Hij en zijn vrienden bouwden in die winter een sneeuwhut op de sneeuwdump aan de Rosmolensteeg en ook dat staat op film. Wat opvalt is hoe weinig er eigenlijk veranderd is wanneer het sneeuwt. Kinderen spelen in de sneeuw, trekken een vriendje op de slee en maken een sneeuwpop. Sneeuwpret is van alle tijden.

Het filmpje en een interview met Jan van Beek worden op 23 januari uitgezonden in de uitzending van 75 jaar bevrijding, op weg naar 2020.