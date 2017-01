72 bomen kappen voor een bredere weg in Neede

NEEDE - Aan de Rondweg N315/Haaksbergseweg binnen de bebouwde kom van Neede worden 72 bomen gekapt in verband met verbreding van de weg. De bomen worden bewust voor het broedseizoen gerooid. De daadwerkelijke wegwerkzaamheden beginnen pas in mei.

De N315 wordt in de toekomst drukker en moet daarvoor worden verbreed en aangepast. De toename van het verkeer heeft te maken met de aanpak van de Twenteroute, de N18 van Varsseveld naar Enschede. Daarbij worden sommige wegen gesloten, waarmee de N315 belangrijker wordt voor de bereikbaarheid van een aantal Achterhoekse dorpen, waaronder Neede.

Hard rijden in bebouwde kom

Omwonenden van de N315 in Neede hadden liever gezien dat de weg om het dorp heen geleid zou worden, in plaats van de bestaande weg te verbreden en in te richten voor meer verkeer. Ze vinden het vooral een probleem omdat de Rondweg voor een deel door de bebouwde kom loopt. Er wordt nu al hard gereden volgens de buurtbewoners en de politie heeft dit eerder ook bevestigd. Met een nog bredere weg en een toename van verkeer zijn de omwonenden bang voor meer geluidsoverlast en nog meer onveilige situaties.

Nauwlettend in de gaten houden

Buurtbewoners die zich verenigden in de Stichting Alternatief Traject N315 hebben zich ondertussen wel neergelegd bij de situatie, maar hebben ook aangekondigd dat ze alle toezeggingen die zijn gedaan nauwlettend in de gaten gaan houden. Het gaat dan vooral om de geluidsoverlast, het harde rijden en veilig oversteken voor fietsers.

Eind 2017 klaar

Het kappen van de bomen is vandaag. Maandag en dinsdag wordt het opschot weggehaald en wordt er opgeruimd. Het werk aan de weg binnen de bebouwde kom van Neede start begin mei en moet aan het einde van het jaar klaar zijn.