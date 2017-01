LIVEBLOG (gesloten): Zo verliep de avondspits in Gelderland

ARNHEM - Gelderland maakt zich op voor nieuwe sneeuwbuien. Vanaf 16.00 uur gaat het weer los in onze regio. De sneeuw heeft waarschijnlijk grote gevolgen voor de avondspits. Volg de laatste ontwikkelingen in dit liveblog.

19:30 De grote drukte tijdens de avondspits is (gelukkig) uitgebleven. Dit liveblog wordt hierbij gesloten.

19:20 Ook in Groesbeek komt de sneeuw met bakken uit de hemel.

19:00 Beelden van de sneeuwval op de A1.

18:30 De ANWB toont aan dat de winterse bui vooral goed te zien is op de A1 bij de Veluwe.

18:20 Op de N302 neemt het zicht behoorlijk af door de sneeuw.

18:08 Op de A12 van Veenendaal naar Arnhem heeft er een ongeluk plaatsgevonden.

18:00 In de uitzending van Omroep Gelderland werden er adviezen gegeven hoe om te gaan met sneeuw tijdens de avondspits.

17:20 Ook de VID merkt op dat het met de avonddrukte voorlopig meevalt.

17:00 De vrachtwagen met pech op de A1 richting Apeldoorn is weggehaald. De vertraging is nu minder dan vijf minuten.

16:55 Volgens de ANWB is de avondspits tot dusverre 'een storm in een glas water'.

16:45 Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen (bij knooppunt Velperbroek) ontstaat een file door een ongeluk.

16:30 De strooiwagens zijn weer gaan rijden in Wijchen.

16:20 Op de burgemeester Matsersingel in Arnhem is een ongeluk gebeurd. Een auto botste tijdens het afslaan tegen een andere wagen en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een verkeersmast. Er vielen geen gewonden.



Foto: ViWa Media

16:09 Voorlopig is het nog vrij rustig op de weg, meldt de VID.

16:02 Via satellietbeelden van NASA is duidelijk te zien waar in de nacht van donderdag op vrijdag in Gelderland sneeuw viel.

15:45 'We adviseren weggebruikers hun rijstijl aan te passen', aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. 'Het wordt een zeer zware avondspits.' De dienst heeft sinds donderdagochtend al zo'n 6,5 miljoen kilo zout gestrooid op het wegennet.

15.18 De gemeente Apeldoorn gaat weer strooien, omdat het zout dat donderdag gestrooid is grotendeels verdwenen is.

14:00 De VerkeersInformatieDienst (VID) verwacht een drukke avondspits door de sneeuw.

10:00 Op de A30 tussen Ede en Barneveld was het al vroeg raak.

08:00 Er werd al vroeg gestrooid in Gelderland.

[Tweet:https://www.youtube.com/watch?v=Dxq0bjkBoYs]

Meer nieuws over de sneeuw: