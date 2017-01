'Dassenverhaal in Harderwijk klopt niet, wij willen onafhankelijk onderzoek'

HARDERWIJK - Raadslid Bert Holleman van GemeenteBelang Harderwijk/Hierden wil een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de gemeente Harderwijk een ontheffing heeft gekregen voor de bouw van een nieuwe wijk met 1000 woningen. Die woningen komen midden in het voedselgebied van een Harderwijkse dassenfamilie.

Volgens de vereniging van veldbiologie, de KNNV, heeft Harderwijk de ontheffing gekregen van het Rijk met als voorwaarde dat de Harderwijkse dassenfamilie zou verhuizen naar een nieuw leefgebied in Ermelo. Maar de gemeente Harderwijk ontkent dit nu. Zij hebben beschermende maatregelen genomen bij een burcht in Ermelo zodat de totale dassenpopulatie in het hele gebied niet onder druk zou komen te staan. Volgens wethouder Teeninga heeft de gemeente zich voor de ontheffing aan alle voorwaarden gehouden.

'Het lijkt erop dat de gemeente bewust de vergunningverlener op het verkeerde been heeft gezet', zegt Bert Holleman van Gemeentebelang Harderwijk/Hierden. 'Wij gaan dit bespreken in de raad en willen graag een onafhankelijk onderzoek naar het hele dassenverhaal. Ze hebben ons altijd bewust laten denken dat het anders zat. Als blijkt dat de procedure niet goed gevolgd is, of dat de wethouder informatie heeft gegeven aan de vergunningverlener die niet klopt dan gaat dat zeker gevolgen hebben. Burgers moeten zich aan de regels houden, laat staan de wethouder.'

