Omgevallen bomen en loshangende takken op begraafplaatsen

RHEDEN - Door de sneeuw liggen op drie begraafplaatsen in de gemeente Rheden omgevallen bomen en loshangende takken. Het betreden van de begraafplaatsen is volgens de gemeente op eigen risico.

Het gaat om Heiderust in Rheden en de twee begraafplaatsen in Dieren. De paden zijn redelijk tot slecht begaanbaar. Het is volgens de gemeente onmogelijk om alle loshangende takken en omgevallen bomen vrijdag weg te halen. ‘Wij doen ons best om alles zo snel mogelijk te verwijderen.’

Begraafplaats Heiderust in Rheden is bovendien tot nader order gesloten voor auto’s.

Foto: Steven Roelofs / Studio Rheden