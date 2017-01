Vogels vervoeren, dat kan niet zomaar; Partij voor de Dieren stelt raadsvragen

BUREN - De Partij voor de Dieren in de gemeente Buren wil dat de opvang van gevonden vogels snel beter wordt geregeld. Die uitspraak komt na de sluiting van een vogelopvang in de buurt.

Per 1 januari sloot de Vogelopvang Onder de Regenboog in Eck en Wiel, vanwege financiële problemen. Mensen worden door de gemeente nu doorgestuurd naar dierenkliniek Lingehoeve, zegt de fractie, en dat is niet goed.

Wie daar vogels naartoe brengt, overtreedt volgens de Partij voor de Dieren namelijk het vervoersverbod dat geldt vanwege de vogelgriep. De partij heeft er raadsvragen over gesteld.

