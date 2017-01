Arnold Kruiswijk: concurrent eraf en concurrent erbij

ARNHEM - Voorlopig lijkt Arnold Kruiswijk de linksback van Vitesse te zijn. Alexander Büttner ontbeert nog wedstrijdritme, terwijl Kosuke Ota is verkocht aan FC Tokyo.

Kruiswijk ziet het allemaal wel. Tegen FC Twente zal hij zeker spelen. 'Ik heb er geen invloed op wat de club doet en wat er om mij heen gebeurt. De posities links en centraal waren al goed bezet en zijn dat nu na de winterstop nog steeds. Ik zie het wel', zegt de nuchtere Groninger. 'Er is inderdaad een concurrent bij gekomen en er is er één weg.'

Beter 2017

Met de aankoop Alexander Büttner zal het er voor de 32-jarige verdediger niet makkelijk op worden om veel te spelen. 'Hij is natuurlijk een behoorlijke linksback. Heeft grote clubs achter zijn naam staan. Het zou kunnen dat ik mijn plek straks kwijt ben. Maar welke vier er ook achterin staan, of welke elf er ook spelen het zal beter moeten worden in de tweede seizoenshelft', aldus Kruiswijk.

Veel clubs moeite

Vitesse trainde vrijdag onder prima omstandigheden in een overdekt Gelredome. 'Perfect', noemde Kruiswijk de training. 'Goede temperaturen en een goed veld. Ik denk dat veel clubs vandaag moeite met de sneeuw hadden. Ik hou van sneeuw, ben er voorstander van maar niet om in te voetballen.'

Gas erop

Volgens Kruiswijk staat de selectie er goed voor. 'We hebben veel gedaan in Spanje, maar dat is ook logische als je tien dagen vrij bent geweest. Het gas moet er op tijdens een trainingskamp. Maar nu weer de wedstrijden. Dat is toch het mooiste.'