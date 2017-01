Man veroordeeld voor aanrijden fietser door niet gekrabde ruiten

EDE - Een 42-jarige Edenaar is door de rechtbank veroordeeld tot een geldboete van zeshonderd euro nadat hij een ongeval veroorzaakte waarbij een fietsster letsel opliep.

Ook mag hij drie maanden niet autorijden. De man had op 19 januari 2016 het ijs niet goed van de ruiten van zijn auto gekrabd. Zijn zicht werd daardoor belemmerd en vervolgens is hij op een rotonde in Ede tegen een fietsster aangereden.

De fietsster heeft hierdoor een hoofdwond en een hersenschudding opgelopen.