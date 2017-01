Vitesse hervat seizoen met Kruiswijk als linksback tegen FC Twente

ARNHEM - Vitesse lijkt klaar voor de tweede seizoenshelft. De play-offs halen is het doel. Zondag wacht met FC Twente een ploeg die goed draait en zelfs boven de Arnhemmers staat.

De twee ploegen ontlopen elkaar nauwelijks. FC Twente staat zevende en heeft één punt meer dan de club uit Arnhem. Eerder dit seizoen verloor Vitesse met 2-1 in de Grolsch Veste. Die zege was toen verdiend.

Nog geen Büttner

Vitesse kan niet beschikken over Marvelous Nakamba. De Zimbabwaan speelt de komende weken met zijn land de Afrika Cup. Sheran Yeini zal de middenvelder in een defensieve rol vervangen. Ook Alexander Büttner ontbreekt nog in de selectie. De Doetinchemmer is op dit moment in Moskou om de laatste formaliteiten met zijn oude werkgever Dinamo af te ronden. Arnold Kruiswijk is voorlopig de linksback, zeker nu Kosuke Ota Vitesse heeft verlaten en is teruggekeerd in Japan.

Nathan traint apart

Verder is Nathan donderdag weer teruggekeerd uit Londen waar hij herstelde van een knieblessure. Die liep de Braziliaan op tijdens het trainingskamp in Spanje. Nathan werkte een individueel programma af in stadion Gelredome waar Vitesse onder prima omstandigheden kon trainen vandaag. Dat deed de selectie overigens besloten.

Het uitschuifbare dak komt de club uitstekend van pas nu er afgelopen nacht een laag sneeuw is gevallen. Vitesse traint waarschijnlijk zaterdag opnieuw in het eigen stadion.

Vermoedelijke opstelling: Room, Leerdam, Kashia, Van der Werff, Kruiswijk; Baker, Yeini, Foor; Rashica, Van Wolfswinkel en Tighadouini.