Agressieve klusser uit Wageningen steelt dakramen in Ede

EDE - Een 46-jarige Wageninger werd donderdag door de politie opgepakt. Hij wordt ervan verdacht eerder die dag in Ede een gewelddadige diefstal te hebben gepleegd.

De man zou die dag rond 9.30 uur bij een bouwmarkt aan de Frankeneng in Ede geprobeerd hebben er met enkele ramen vandoor te gaan. Terwijl de man bezig was er een in te laden in een bestelauto, werd hij door personeel betrapt.

Er ontstond een vechtpartij met een van de medewerkers, waarbij de verdachte deze met de dood zou hebben bedreigd. Na enige tijd kon de Wageninger ervandoor gaan, maar gewaarschuwde agenten wisten hem op te sporen en aan te houden.

Hij zit vast op verdenking van diefstal met geweld en bedreiging met de dood.