Wat is er dit weekend te doen in Gelderland?

ARNHEM - U wilt er dit weekend even uit, maar waar in de provincie is wat leuks te beleven? Omroep Gelderland helpt u een handje. Een greep uit het aanbod.

Nationale Vogeltentoonstelling In de Americahal in Apeldoorn kunnen vogelliefhebbers de komende dagen hun hart ophalen. Het komen weekend zijn er duizenden vogels van zangkanaries tot tropische vogels te bekijken tijdens de Nationale Vogeltentoonstelling. De grootste vogelshow van Nederland duurt tot en met zondag. Zie ook: website Americahal Apeldoorn NK Heggenvlechten In Heerde kunt u zaterdag kijken bij een bijzonder Nederlands Kampioenschap. Het NK heggenvlechten. Heggenvlechters uit het hele land strijden om de titel. Ze gaan op traditionele wijze een meidoornheg vlechten. Het NK begint om 10.00 uur op het landgoed Bonenburg. Zie ook: website Heg en Landschap Rhenoyse veldtoertocht Gaat u liever iets sportiefs doen dan is de Rhenoyse veldtoertocht wellicht iets voor u. Zondag kunt u op uw mountainbike stappen voor een tocht van 25, 35 of 45 kilometer door het prachtige Betuwse landschap. Afhankelijk van de weersomstandigheden van de dagen ervoor is de veldtoertocht soms zwaar en anders weer extreem zwaar. Berucht zijn dan ook de “Glibberdijk”, de “Kluunstrook” en niet te vergeten “de Hel van Rhenoy. Zie ook: website Nederlandse Toer Fiets Unie UIT met Esther In het nieuwe tv-programma UIT met Esther worden elke donderdag uitgaanstips gegeven voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke donderdag is UIT met Esther te zien om 17.20 uur op TV Gelderland. Elk uur wordt de uitzending herhaald.