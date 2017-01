Ruben uit Apeldoorn in het zonnetje gezet na heldendaad die leven redde

APELDOORN - De 15-jarige held Ruben uit Apeldoorn kreeg deze vrijdag bloemen van spoorbeheerder ProRail. Afgelopen maandag redde hij het leven van een oudere vrouw.

In de bakkerij in Apeldoorn waar Ruben den Engelse stage loopt, vond een bijzonder moment plaats. Hij werd er geroemd om zijn heldendaad, door ProRail. De hele ceremonie kwam als een grote verrassing voor de 15-jarige held. In bijzijn van onder meer zijn moeder werd de beduusde en trotse Ruben in het zonnetje gezet.

Lastige maar moedige beslissing

Maandag trok hij een oudere vrouw van het spoor, nét voordat er een trein de spoorwegovergang in Twello passeerde. Ze was met haar rollator op de rails gevallen. Het scheelde niet veel of ze had het niet kunnen navertellen, weet dagblad De Stentor.

Hij bedacht zich geen moment toen hij de vrouw zag liggen en sprong van zijn fiets. Een lastige beslissing om te nemen, want het is heel moeilijk in de snelheid van een aanstormende trein in te schatten, zei Jan Mulder, regiodirecteur van ProRail. Die afweging maken, dat deed Ruben volgens Mulder heel goed.

Zijn moeder Corine is erg trots op haar heldhaftige zoon. 'Terwijl het natuurlijk ook heel gevaarlijk was wat hij deed. Gelukkig is het goed afgelopen.'