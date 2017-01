'Geef Marokkaanse jongeren in Ede aandacht'

ARNHEM - Gast in het lunchuur bij Rob Kleijs op Radio Gelderland was vrijdag de voorzitter van Stichting Samenstede in Ede, Tijani Zallali. Het gesprek ging over de Marokkaanse jeugd in Ede.

Zallali kwam in 1987 op zijn 15e vanuit Marokko naar Nederland in het kader van de gezinshereniging. Aanvankelijk woonde hij in Amsterdam, maar sinds 2002 woont hij in Ede. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.

Hij is de man achter Stichting Samenstede in Ede. Samenstede, ontstaan uit vijf instellingen, probeert de inwoners door een serie van activiteiten met elkaar te verbinden.

Pluim voor buurtvaders

Samenstede drijft onder meer op 60 buurtvaders van de 2500 Marokkanen in Ede. Deze vaders werden na de jaarwisseling geprezen door burgemeester Van der Knaap, omdat ze tijdens oud en nieuw de rust hadden bewaard op straat; dit in samenwerking met Samenstede die activiteiten had georganiseerd, zoals een wijkfeest voor de jeugd en een voetbaltoernooi.

In het voorjaar van 2016 ging het in de wijk Veldhuizen om de haverklap mis, nadat bekend was geworden dat het Marokkaanse buurthuis sloot. Minstens 30 auto's werden verwoest of raakten beschadigd door autobranden.

Probleemjongeren

Zallali zei vrijdag op Radio Gelderland dat hij de Marokkaanse jongeren niet als 'probleemjongeren' ziet. 'De jongens die wij spreken zijn niet asociaal, ze beschikken allemaal over de basisvaardigheden. Ze hebben misschien meer aandacht nodig, misschien moeten we de lat voor hen niet te hoog leggen. Dat heeft, denk ik, ook te maken met hoe met ze wordt omgegaan. Ze krijgen bijvoorbeeld moeilijk werk of een stageplek.'

Luister hier het gesprek tussen Rob Kleijs en Tijani Zallali terug: