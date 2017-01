Langlaufen: Niet in Oostenrijk, maar gewoon in Gelderland

RHEDEN - De sneeuw die afgelopen nacht viel zorgde niet alleen maar voor overlast natuurlijk. Heel veel mensen waren er superblij mee, waaronder de wintersporters. Want zij konden op de Posbank bij Rheden zelfs langlaufen. En dat gebeurt niet zo vaak.

Het is nog maar net licht of de eerste wintersportliefhebbers melden zich al bij de VVV op de Posbank in Rheden. De 10 a 15 cm sneeuw die afgelopen nacht is gevallen is ideaal om te langlaufen.

'Ik kreeg om kwart over zeven al een appje of ik zin had om te gaan langlaufen', vertelt een dame lachend terwijl ze de skies onderbindt. 'Normaal gesproken ga ik met mijn vriendin altijd op vrijdag naar de sportschool, maar vandaag staan we op de lange latten. Veel leuker natuurlijk!'

Het gebeurt niet zo vaak dat je kan langlaufen in Nederland en dus is het nog wel even wennen voor de dames. Maar gelukkig krijgen ze eerst een instructie van Peter Oversteegen van Veluwe Actief. Hij gaat er vanuit dat er het hele weekend nog gelanglauft kan worden. 'We hebben nu een baantje uitgezet en als het dan een beetje gaat vriezen kunnen we zeker nog tot zondag door. Echt uniek!'