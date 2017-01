Sneeuw in stadion, maar wedstrijd FC Eindhoven - De Graafschap gaat vooralsnog door

EINDHOVEN - Er ligt een laagje sneeuw in het voetbalstadion van FC Eindhoven, maar de wedstrijd tegen De Graafschap gaat vrijdagavond vooralsnog door.

'De verwachting is dat er vanavond gewoon gevoetbald gaat worden in het Jan Louwers Stadion. Kom allen naar de Aalsterweg!', meldt FC Eindhoven op Twitter.

De winterstop is weer voorbij en dus komen de meeste clubs in de Jupiler Leaque weer in actie.