Vrouw lag mogelijk al 2,5 week dood bij speeltuin

ARNHEM - De 68-jarige Arnhemse die donderdag dood werd gevonden bij een speeltuin aan de Engelenburgstraat, lag daar mogelijk al ruim 2 weken.

Op Tweede Kerstdag werd door Burgernet een oproep verspreid om uit te kijken naar de vrouw. Het bijna naakte lichaam van Leny J. werd afgelopen donderdag gevonden in de bosjes bij een speeltuin tussen de wijk Presikhaaf en de Pleyroute. Amper 150 meter van haar huis, zo schrijft dagblad De Gelderlander.

Het politieonderzoek aan de Engelenburgstraat is afgerond. Het is niet duidelijk of ze door een natuurlijke oorzaak, ongeval, een misdrijf of door suïcide om het leven is gekomen. Volgens de krant kampte de vrouw met psychische problemen, maar de politie wil nog niets over de doodsoorzaak van de vrouw zeggen.

