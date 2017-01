Opnieuw winterse buien vanaf einde van de middag

WAGENINGEN - Het blijft dit hele weekend bal in Gelderland. Tot en met maandagmorgen wisselen regen, gladheid en winterse neerslag elkaar af. Deze vrijdag kan het vanaf een uur of 16.00 al weer gaan sneeuwen.

De buien komen via het Rivierengebied onze provincie binnen. Voor die tijd is ruimte voor wat zon, zegt MeteoGroup.

Het is nu enkele graden boven nul, tot maximaal 5 graden. De westelijke wind is matig tot soms vrij krachtig en vooral tijdens buien erg vlagerig. Later op de dag zullen de buien weer komen.

In de avond wordt het ook kouder en kan gladheid ontstaan, als de temperatuur daalt tot het vriespunt. Zaterdag en zondag is eenzelfde weerbeeld: het is met enkele graden boven nul niet erg warm en in de avond en nacht kunnen de winterse buien op gaan vriezen.