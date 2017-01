Er is altijd wel iets mis, zegt NVWA na inspectie indoorspeeltuinen

ARNHEM - De NVWA constateert dat er op veel plaatsen nogal wat schort aan de veiligheid van indoor speeltoestellen, ook in Gelderland werden veel misstanden geconstateerd.

Gelderland telt 20 indoor speelhallen. Kinderen kunnen zich daar vermaken door op grote, hoge en soms ingewikkelde toestellen te spelen. Vaak gaat het om klim- en klautertoestellen, grote luchtkusseninstallaties, springkussens, trampolines en ballenbakken. Die moeten voldoen aan wettelijke eisen om snijwonden, botbreuken, hoofdletsel of erger te voorkomen.

De NVWA heeft 7 Gelderse bedrijven gecontroleerd en bij alle bedrijven was wel iets mis. Meestal ging het om speeltoestellen die geen certificaat van goedkeuring hebben, wat aangeeft dat de speeltoestellen gecontroleerd en veilig bevonden zijn.

Testresultaten

Bekijk de resultaten van de inspecties in de kaart hieronder. Klik hier voor de kaart als u in de Omroep Gelderland app kijkt. Het artikel gaat verder onder de kaart.

Verscherpt toezicht

Bij een aantal bedrijven werd ook niet voldaan aan de eisen voor de technische veiligheid. Zo werden er technische tekortkomingen bij de speeltoestellen geconstateerd door gebrekkig onderhoud of een verkeerde plaatsing of valdempende ondergrond. Bij 6 van de 7 bedrijven was bij een latere controle alles in orde. Alleen Ballorig Arnhem is onder verschept toezicht gesteld, omdat bij een tweede controle de technische veiligheid opnieuw niet aan de eisen voldoet.

Ouders, wees alert

Gezien de slechte toezichtsresultaten gaat de NVWA hierover in overleg met de branche. Ook zullen er de komende tijd meer inspecties gaan plaatsvinden. Nederland telt 150 overdekte speellocaties, daarvan werden er 37 geïnspecteerd. Ruim driekwart van de speelhallen is dus niet gecontroleerd. De NVWA adviseert begeleiders van kinderen daarom om alert te zijn op technische gebreken aan speeltoestellen en eventuele gebreken te melden bij de NVWA.