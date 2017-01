Estavana en Rafael verwachten een dochtertje

ARNHEM - Estavana Polman en Rafael van der Vaart verwachten een dochtertje. 'Its gonna be a baby GIRL', schrijft de Arnhemse handbalster donderdagavond op Instagram.

Op Instagram plaatste ze een filmpje. Daarop is te zien hoe een taart wordt aangesneden met daarop de tekst: 'Wordt het een jongen of een meisje?'. Na het aansnijden van de taart blijkt de vulling roze te zijn en begint iedereen te gillen dat het een meisje wordt.

Eind vorige maand maakte Estavana al bekend dat ze in verwachting is, maar nu is ook bekend dat het een meisje wordt. Het is het eerste kindje voor Polman. Het is niet bekend wanneer ze is uitgerekend.