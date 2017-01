NEC-trainer Hyballa: liever geen sneeuw, meer een Sunny Boy

NIJMEGEN - Bij De Goffert ligt overal sneeuw en dus moet NEC voor het eerst op het nieuwe kunstgras trainen.

Peter Hyballa is niet zo'n liefhebber van sneeuw. "Ik vind het eigenlijk niet zo leuk, ik ben meer een Sunny Boy. Sneeuw is niet zo mijn ding. Ik heb in Oostenrijk gewerkt. Daar was heel veel sneeuw en kou, dat was niets voor mij. Maar bij de wedstrijddag voel ik daar niks van, dan kan ik daar ook in een zwembroek gaan staan."

De trainer heeft een vrijwel fitte groep voor de wedstrijd tegen Willem II. "Ali Messaoud traint niet, die heeft problemen in de buurt van de knie. Marco van Duin was ziek, maar traint nu ook weer. Thuis was het 0-0 en toen vond ik ons een tikje beter. We kijken wel naar de tegenstander, maar vooral naar onszelf. Willem II heeft net als wij negentien punten. Dan hoef je geen mathematiek te hebben gestudeerd om te weten dat de winnaar boven de tegenstander gaat staan."

Ook zondag wordt er weer sneeuw en kou voorspeld. "Dan moeten we op een wit veld spelen of op een nat veld. Wij hebben knokken, karakter en mentaliteit in ons DNA zitten. In die andere dingen zijn we niet goed, maar we geven altijd alles tot de laatste minuut."