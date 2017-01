Sneeuw, bedankt! Inbreker in de boeien geslagen

BORCULO - In de categorie: oerdom.

Een inbreker in Borculo was even vergeten dat je in sneeuw voetafdrukken achterlaat. Een bewoner van het stadje hoorde afgelopen nacht de hond blaffen en zag de achtergelaten afdrukken in de sneeuw. De politie is gelijk ingeschakeld, toegesnelde agenten volgden het spoor en kwamen pardoes uit bij de verdachte.

De man kon al snel gekoppeld worden aan meerdere zaken, onder andere een poging inbraak in een huis en diefstal uit een bedrijf. Hij is meegenomen naar het cellencomplex in Doetinchem voor verhoor en verder onderzoek.