'Levensgevaarlijk': Posbank afgesloten vanwege sneeuw en takken

RHEDEN - Natuurgebied de Posbank is sinds vrijdagochtend helemaal afgesloten door sneeuw en veel afgebroken takken.

Volgens de gemeente Rheden is het levensgevaarlijk om over de Posbank te rijden. Daarom zijn alle toegangswegen afgesloten. Er ligt volgens de gemeente 10 tot 15 centimeter sneeuw op de Posbank en daardoor is het heel glad. De afgebroken takken blokkeren de wegen.

De gemeente probeert eerst vanuit De Steeg de weg richting de Posbank open te krijgen.