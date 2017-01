Veluwse wegen volop gedwarsboomd door bomen na stormweer

OTTERLO - De weersomstandigheden deze ochtend zorgen voor fraaie beelden, maar ook voor de nodige overlast. Het gaat hierbij voornamelijk om gladde wegen, maar ook om stormschade.

De brandweer in Otterlo was de afgelopen nacht en in de vroege morgen bijvoorbeeld druk in de weer voor meldingen van stormschade. Tussen 2.34 uur en 07.00 kreeg het korps meerdere belletjes over bomen op de wegen.

Iets verderop in de regio Veluwe was ook de brandweer in Brummen druk met takken en bomen die het begaven onder de sneeuw.

En hetzelfde geldt voor de brandweer in Wapenveld.

Tot slot gaan we naar Beekbergen, waar de brandweer zeven meldingen kreeg.

Zie ook: