Sneeuw lijkt de Achterhoek te sparen qua overlast

DOETINCHEM - De gevolgen van de sneeuwval in de Achterhoek en Liemers lijken vrijdagochtend vooralsnog mee te vallen. De regio sneeuwde in de nacht van donderdag op vrijdag flink onder, maar dat leidde niet tot grote problemen. Pas rond Arnhem liep het verkeer flink vast.

Op sommige plaatsen was er rond acht tot tien centimeter sneeuw gevallen en dat resulteerde in gladde wegen. Tot zover bekend hebben zich, op enkele slippartijen na, geen grote ongevallen voorgedaan.

De strooiploegen zijn omstreeks 01.00 uur begonnen met rijden, daardoor waren met name de snelwegen rond 06.00 uur weer goed begaanbaar. Pas rond Arnhem liep het verkeer vast en ontstonden er kilometers lange files richting knooppunt Waterberg.



In onder meer Halle, Hummelo en Zelhem begaven een aantal bomen en takken het. Het treinverkeer tussen Arnhem en Winterswijk kampt met een wisselstoring. Het is niet duidelijk of de storing te maken heeft met de winterse omstandigheden. Reizigers moeten in ieder geval rekening houden met vertraging.

Zie ook