Ellende op wegen en een dik pak sneeuw: zo begon vrijdag de 13e

ARNHEM - De sneeuwval van afgelopen nacht leidde tot verschillende problemen op wegen. Op de A15, A50, A2 en A1 schaarden vrachtwagens. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor onder meer Gelderland. Op sommige plekken is 10 centimeter sneeuw gevallen.

We sluiten dit liveblog. Het meeste viel deze morgen op: de verstoring op het spoor tussen Ede en Nijmegen, die nog steeds aanhoudt. Vermoedelijk is de boom die het treinverkeer belet, voor 12.30 uur van het spoor en is het spoor tegen die tijd weer begaanbaar.

Verkeerschaos en (weg)afsluitingen

In en rond Arnhem was het een verkeerschaos. Er lijkt in die regio ook de meeste sneeuw gevallen. De Posbank is om veiligheidsredenen afgesloten. Op de A50 richting Nijmegen staat al de hele ochtend een lange file en de A2 had een groot deel van de ochtend rond knooppunt Deil ook flink veel hinder.

11.26 Het verkeer rijdt weer een beetje op de A50, de linkerrijbaan is nog afgesloten. De A15 is weer open; bij Elst richting Nijmegen schaarde een vrachtwagen en er kwam diesel op de weg te liggen door gladheid. De vangrails moet nog wel gerepareerd worden, meldt de VerkeersInformatieDienst (VID).

11.07 Hoewel het in de rest van de provincie rustiger wordt op de weg, blijft het ellende op de A50 tussen Arnhem en Nijmegen. Er staat 14 kilometer file.

10.52 Het enige juiste met dit weer: sneeuwpoppen rollen natuurlijk! Of een iglo maken, dat kan ook.

Foto: Omroep Gelderland

Foto: Omroep Gelderland

10.36 De verstoring op het spoor tussen Ede en Nijmegen is vermoedelijk rond 12.30 uur verholpen. Er ligt een boom op het spoor.

10.27 Eindelijk, het wordt wat rustiger op de wegen.

De A50 kent nog steeds veel vertraging - tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Valburg staat13 kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer (vertraging: meer dan 30 min).

De file op de A2 bij Geldermalsen is nu enkele kilometers langzaam rijdend.

Graphic via TomTomTraffic

10.22 Het aantal botbreuken als gevolg van de winterse toestanden lijken erg mee te vallen. Twee ziekenhuizen laten weten bieden een slachtoffer te hebben behandeld.

10.12 Volgens Jordi Bloem van MeteoGroup kan het einde van de middag wederom gaan sneeuwen. Later wordt het ook kouder, waardoor het glad kan worden. De winterse buien en de gladheid blijven elkaar waarschijnlijk opvolgen en afwisselen tot maandagmorgen.

10.01 De Posbank is dicht. Het is er levensgevaarlijke vanwege takken op de weg.

09.53 De treinstoring tussen Arnhem en Ede zorgt voor minder intercity's tussen Nijmegen en Ede-Wageningen. Tussen Arnhem Centraal en Ede-Wageningen rijden stopbussen.

09.42

09.34 Met de slee naar school in Rijkerswoerd, Arnhem

Foto: Alexander Liethof

09.31 Hoeveel centimeter zou dit zijn, in Velp? Acht? Tien?

09.22 Geen treinen tussen Ede-Wageningen en Arnhem Centraal. Storing zou 09.00 uur verholpen zijn, maar dat is verlengd. Er rijden stopbussen. De verstoring is naar verwachting rond 10:30 uur verholpen.

09.18 En het sneeuwt weer!

09.11 Nog steeds kilometers file op de A2, bij knooppunt Deil (richting Utrecht - Den Bosch), na een eerder ongeval.

09.01 Sleepdienst Van Amerongen zegt al zeker 25 tot 30 keer te zijn uitgereden vanwege glij en glibberpartijen. Ze hadden het vooral erg druk met een geschaarde vrachtwagen op de A50 van vroeg in de morgen.

08.55 Twee kilometer file op de A12, tussen Oud-Dijk en Zevenaar vanwege een vrachtwagen met pech. Rechterrijstrook is dicht.

08.40 Nu kan het nog! Bouwen, die sneeuwpoppen.

Foto uit Ermelo, Sylvia Cools

08.32 Een 'bijzonder grote boom' ligt over de oprit van de Apeldoornseweg, vanaf de Schelmseweg, zegt een verslaggever. De oprit richting het centrum is dicht.

Er liggen op de Schelmseweg en de Rosendaalseweg ook veel takken over de weg.

08.28 Bij het industrieterrein bij Velperbroek kun je bij het ochtendgloren schitterende plaatjes schieten!

08.16

08.08 Op de A50 tussen Arnhem richting Oss staat tussen Renkum en knooppunt Valburg 4 km stilstaand verkeer. De vertraging is meer dan een half uur.

De oprit en het viaduct bij Lent A50 - A15 zijn volgens een vrachtwagenchauffeur één grote ijsbaan, meldt hij aan Omroep Gelderland.

07.53 Wie met de trein gaat, doet er goed aan eerst de situatie op het spoor te checken.

Tussen Ede-Wageningen en Nijmegen rijden minder Intercity's door meerdere verstoringen. Die verstoring is naar verwachting rond 9:45 uur verholpen.

Tussen Nijmegen en Oss rijden minder treinen door een defecte trein. De extra reistijd is meer dan 60 min. Het is nog niet bekend hoe lang dit duurt.

07.49 De situatie op de wegen: rond Arnhem is er nu geen doorkomen meer aan.

Graphic via TomTomTraffic

07.43 Op de A2 tussen Culemborg en knooppunt Deil 7 kilometer file na een ongeluk. Er is tussen Geldermalsen en Deil maar 1 rijstrook beschikbaar.

Naar verwachting is de weg rond 09.00 uur weer vrij.

Op de A12 van Zevenaar naar knooppunt Waterberg staat 9 kilometer file, wat een vertraging geeft van ongeveer een half uur.

07.38 Een compilatie van de beelden van deze ochtend:

07.23 De mooiste winterfoto's van deze morgen:

Zo was het gister... en zo is het nu! Gelderland in het wit

07.16 Luister hier naar een gesprek met MeteoGroup over de weersituatie in Gelderland op dit moment:

07.12 Het klinkt misschien erg logisch allemaal, maar juist nu: houd afstand op je voorganger. En als je moet remmen, schakel dan terug. Zo rem je op de motor en blokkeren je wielen niet (en dus raakt de auto niet in een slip).

Luister naar een woordvoerder van sleepbedrijf Van Amerongen:

07.02 Het wordt voller en voller op de Gelderse wegen. Dit is de stand van zaken op de drukste plekken om 7.00 uur.

Graphic via TomTomTraffic

06.58 Dit is de rondweg in Eefde, die wordt vrijgemaakt van sneeuw en smurrie.

Foto via Audrey te Loo-Bruggeman

06.54 Burgemeester Matsersingel in Arnhem-Zuid, ter hoogte van de op en afrit A325. Vrachtwagens hebben er maar moeite mee.

Foto: Randy Schoot

06.47 Lijn 7 wordt door Breng niet meer gemeld, dus die zou gewoon (weer) moeten rijden, zegt ook een buschauffeur.

06.45 De problemen op de weg concentreren zich vooral rond Arnhem, waar erg veel sneeuw viel, en op de A18 Didam - Varsseveld.

06.43 John Cornelissen uit Velp vindt het maar wat leuk, die sneeuw:

06.35 Zware sneeuw, wind; her en der gingen bomen tegen de grond, zoals hier, op de Cattepoelseweg in Arnhem. De boom belandde op het trolleynetwerk.

Foto: Beekhuizen

06.32

06.28 Houd rekening met vertragingen. Op de fiets, in het openbaar vervoer en uiteraard wanneer je met de auto gaat: de kans is groot dat het allemaal iets langer gaat duren.

06.19 De A15 bij knooppunt Valburg zit deels dicht, verkeer richting Nijmegen/Bemmel kan beter de A50, A12, A325 pakken.

Graphic via TomTomTraffic

06.16 Enkele beelden die te situatie op de wegen tonen deze ochtend, rond 5.30 uur

Op de Schelmseweg in Arnhem:

In 'de kuil' in Arnhem, achter de Rosendaalsweg:

06.13 De trolleybus lijn 7 in Arnhem heeft al te maken met uitval. Met sneeuw lukt het de bussen doorgaans niet de klim richting de Geitenkamp te maken.

06.11 Ook op de A12 is het verraderlijk glad, glibberig en liggen de rijbanen vol smurrie. In colonne gaan auto's en vrachtwagens richting hun bestemming.

Foto: Omroep Gelderland

6.08 Onze verslaggevers kunnen de deur niet direct uit!

Foto: Omroep Gelderland

6.05

5.59 Op de weg ging het mis op de A15 bij Elst. Een vrachtwagen schaarde daar, waarschijnlijk door de gladheid. De snelweg zit in de richting Nijmegen al uren dicht.

De situatie op de A15. Verkeer moet omdraaien op de snelweg. Foto: Omroep Gelderland

5.50 Ook de A2 was dicht door een vrachtwagen die de weg volledig blokkeerde. Ter hoogte van Enspijk is een combinatie tegen de vangrail stil komen te staan. De wagen stond dwars over de snelweg. Die is inmiddels weg.

Hier kan het verkeer op de A2 niet normaal langs. Foto: Bart Meesters

5.40 Problemen op verschillende plekken. Op de A1 tussen Apeldoorn en Deventer glijdt een vrachtauto tegen de vangrail. Die is inmiddels weg maar bij Twello wordt nog wel gewerkt aan het repareren van de vangrail.

De A1 tussen Voorst en Twello. Foto: News United