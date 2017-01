Oplossing rond slibstortplan Redichemse Waard nog ver weg

CULEMBORG - Het plan om slip te storten in de recreatieplas in de Redichemse Waard leidde ook gisteravond tijdens de Culemborgse gemeenteraadsvergadering tot veel discussie. Het plan van het gemeentebestuur om samen met alle betrokken partijen naar een oplossing te zoeken, lijkt moeilijk haalbaar.

Recreatieplas

Veel Culemborgers recreëren op en rond de zandafgraving bij de Lek in Culemborg. Zo zijn er een zeil- en visvereniging actief en wordt er in de zomermaanden veel gezwommen in de plas. Bert Bramer uitte namens de watersporters zijn zorgen. Vooral op het gebied van de veiligheid en gezondheid is hij er niet gerust op. .



De eigenaren van de Redichemse Waard zijn van plan om de afgraving te ontdiepen met licht vervuild slib. Volgens mede-eigenaar Van Waning hebben natuur en recreatie daar niet onder te leiden. Bovendien hebben zij de vergunning om het slib te mogen storten.

Erfpacht

Onduidelijkheid was er over de rol van de gemeente. Die pachtte de Redichemse Waard, maar zegde de erfpacht op. Later kwam de gemeente daarop terug. Volgens de eigenaren is de erfpacht vervallen en heeft de gemeente geen zeggenschap meer over het gebied. Van Waning dreigde met een gang naar de rechter om zijn gelijk te halen.

Op 26 januari is het aan de gemeenteraad om al dan niet in te stemmen met het voorstel van het college om met alle partijen te zoeken naar een gezamenlijke oplossing. Of de raad daarmee instemt, hangt af van de bereidheid van deze partijen. Donderdagavond gooide niemand de deur definitief in het slot, maar werd ook duidelijk dat de eigenaren en de maatschappelijke organisaties in Culemborg nog mijlenver uit elkaar liggen.