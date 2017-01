Veel sneeuw, code geel voor onze provincie

ARNHEM - Sinds donderdagavond heeft het flink gesneeuwd in Gelderland. Op verschillende plekken is 10 centimeter gevallen en voorlopig blijft die witte laag liggen. Het KNMI kondigde donderdagavond code oranje af, maar heeft dat vanmorgen afgeschaald naar code geel.

Er is een een sneeuwlaag van vijf tot tien centimeter ontstaan. Het KNMI waarschuwt dat het in bepaalde delen van het land ook nog behoorlijk gaat waaien. Dat kan in combinatie met de sneeuw extra hinder opleveren.

Automobilisten die de weg op gaan worden gewaarschuwd.

A15 erbarmelijk slecht

Onze verslaggever Laurens Tijink meldt donderdagavond dat het op de A15 behoorlijk slecht is. Er ligt sneeuw op de weg en er is weinig zicht. Dat zorgt ook voor angst bij bestuurders.

Bekijk hier enkele foto's en video's van de sneeuw in Gelderland:



Velp.

Culemborg

Foto: Stefan van de Graaf, Renkum

Culemborg



Apeldoorn

Meteren

Deil

Maurik

Kerkdriel

Tiel

Deest

Huissen