Zaltbommel kan niet ontsnappen aan windmolenpark

ZALTBOMMEL - Wanneer de gemeente Zaltbommel geen medewerking verleent aan de bouw van drie windmolens langs de A2, kunnen de initiatiefnemers aankloppen bij de provincie. Dat heeft gedeputeerde Jan Jacob van Dijk van de provincie Gelderland donderdagavond de raad in Zaltbommel verteld.

Er zijn veel bezwaren van omwonenden tegen de drie windmolens. De raad en omwonenden voelden zich door de woorden van de gedeputeerde onder druk gezet. Gedeputeerde van Dijk ziet zijn woorden niet als een dreigement.

Hij is wettelijk gebonden om mee te werken aan de komst van de windmolens. De provincie heeft zich verplicht om voor 230 megawatt aan energie via windmolens op te wekken. De provincie heeft de capaciteit van de windmolens in Zaltbommel nodig om die doelstelling te halen.

Initiatiefneemsters willen plannen doorzetten

Wanneer de raad van Zaltbommel niet gaat meewerken, zullen de initiatiefneemsters waarschijnlijk met hun plan naar de provincie stappen. Dat heeft Eelco Bots van de Vereniging Windmolenpark Bommelerwaard aan Omroep Gelderland laten weten. De vereniging is al vijf jaar bezig de windmolens te realiseren.

De raad van Zaltbommel neemt 26 januari een besluit.