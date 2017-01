Bijeenkomst over stuw bij Grave, het sneeuwt en de bal rolt weer, dit is het nieuws van vrijdag 13 januari

ARNHEM - De stuw bij Grave houdt de gemoederen flink bezig. Daarom houdt Rijkswaterstaat een informatiebijeenkomst. Verder is er (mogelijk) tijd voor sneeuwpret én rolt de bal weer in de Jupiler League. Dit is het nieuws van vrijdag 13 januari.

Informatiebijeenkomst over de stuw bij Grave

Rijkswaterstaat gaat geïnteresseerden vrijdagavond informeren over de noodoplossing die is bedacht om het waterpeil op de Maas tussen Grave en Sambeek op peil te brengen. Dit waterpeil is fors gedaald nadat een binnenvaartschip geladen met benzeen op 29 december in de dichte mist botste tegen de stuw bij Grave. Rijkswaterstaat is deze week begonnen met de bouw van een dam om het scheepvaartverkeer weer op gang te brengen.

(Mogelijk) sneeuwpret in Gelderland

Toen Gelderland vanochtend ontwaakte en uit het raam keek, lag er waarschijnlijk een laagje sneeuw. Of zoals weerman Tom van der Spek van MeteoGroup het noemde: 'een kleine venijnige storing'. Activiteitenbureau Veluwe Actief in Rheden staat in ieder geval voor dag en dauw op om een zogenoemde 'loipe' te maken. Dit is een spoor waarvan langlaufers gebruikmaken om te langlaufen.

De Graafschap en Achilles'29 moeten aan de bak

Na een korte winterstop rolt de bal vanavond weer. Achilles'29 staat laatste in de Jupiler League en moet een flinke inhaalrace inzetten. De achterstand op de nummer voorlaatst FC Dordrecht is al negen punten. Een overwinning in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard is dus hoogst noodzakelijk. Ook De Graafschap hoopt na de winterstop beter voor de dag te komen. De Doetinchemmers bevinden zich op een teleurstellende zestiende plaats. Een zege in het uitduel met FC Eindhoven is daarom broodnodig.

