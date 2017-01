Bomenkap vol aan de gang in gemeente Buren

Foto: Omroep Gelderland

BUREN - In de gemeente Buren zijn ze vol aan de gang met bomenkap. In de periode van 2016 tot 2018 moeten maar liefst 638 populieren gekapt worden. Dat is volgens de gemeente nodig voor een veilige leefomgeving.

De bomen zijn namelijk na de oorlog te dicht op elkaar geplant. Daardoor zijn de bomen minder goed ontwikkeld en nu toe aan vervanging. Daarnaast tasten de wortels het asfalt aan, waardoor de gemeente steeds vaker delen van het wegdek moet vervangen. Als de bomen niet gekapt worden, leidt dat tot onveilige situaties op de weg en wordt het wegenonderhoud ook veel duurder. Daarom is de gemeente afgelopen maandag al begonnen met het omver halen van bomen. Overlast Deze week is er gestart met het kappen van de populieren in Eck en Wiel, Zoelen en Zoelmond. De werkzaamheden geven tijdelijk overlast. Met name op de Tielseweg in Eck en Wiel hebben aanwonenden en het verkeer last. Benieuwd wanneer er bij u in de omgeving wordt gestart met het kappen van de bomen? Kijk dan naar de planning hieronder: 9 – 15 januari · Tielseweg – Eck en Wiel · Beemdsestraat – Zoelen · Huisgardsesteeg – Zoelen · Schaardijkseweg – Zoelmond 16 – 22 januari · Langesteeg – Zoelen · Retsezijstraat – Zoelen · Akkerstraat – Buren · Spilbergen – Ommeren · Groenestraat – Lienden · Veldweg – Rijswijk 23 – 29 januari · Zeeg – Zoelen · Haardijk – Asch 30 januari – 12 februari · Avezaathsesteeg – Zoelen