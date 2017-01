Auto brandt uit in Westervoort

Foto: Omroep Gelderland

WESTERVOORT - De IJsseldijk in Westervoort is donderdagavond korte tijd afgesloten geweest. Er stond daar namelijk een auto in brand.

Hoe de auto in de fik is gevlogen, is niet bekend. Maar het is in ieder geval geen brandstichting. Doordat de auto midden op de dijk in de brand vloog, moest de weg even worden afgesloten. De brandweer was er om te blussen, maar de auto was niet meer te redden. Er vielen geen gewonden.