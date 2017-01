Moeders vergapen zich aan Cristiano Ronaldo

Foto: Omroep Gelderland

VAASSEN - Cristiano Ronaldo was zaterdag in Vaassen. Althans, zijn wassen beeld. 'Cristiano 2' is zaterdag onthuld bij voetbalclub VIOS in Vaassen. Daarna vertrok het beeld naar Madame Tussauds in Amsterdam, dat hem drie maanden leent van de Berlijnse buren.

'Het was eigenlijk een spontane actie van de pr-dame van Madame Tussauds', vertelt VIOS-voorzitter Gerard van Gurp. 'Normaal gesproken wordt zo'n beeld bij Ajax, Feyenoord of PSV onthuld. Het leek haar juist leuk om die onthulling een keer ergens anders te doen. Omdat haar neefje bij ons in de D1 speelt, dacht ze aan ons. En zo is het balletje gaan rollen.' Vooral moeders onder de indruk De jongens van het D1-team en hun moeders gingen met 'Cristiano 2' op de foto. De moeders leken het meeste onder de indruk. Ze konden het niet laten om het shirtje van de ster van Real Madrid even omhoog te houden om zijn sixpack te bewonderen. 'Jammer dat-ie van was is. Maar goed. Hij ziet er wel aardig uit, toch?', zegt een moeder. De echte Cristiano Ronaldo legde met Real Madrid afgelopen seizoen beslag op de Champions League en de Europese Super Cup. Ook werd hij met Portugal Europees kampioen. Hij sleepte vanwege deze prijzen voor de vierde keer de Gouden Bal voor beste voetballer van de wereld in de wacht.