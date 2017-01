VAASSEN - Cristiano Ronaldo komt naar Vaassen. Althans, zijn wassenbeeld. 'Cristiano 2' wordt zaterdag onthuld bij voetbalclub VIOS in Vaassen. Daarna vertrekt het beeld naar Madame Tussauds in Amsterdam, dat hem drie maanden leent van de Berlijnse buren.

'Het was eigenlijk een spontane actie van de pr-dame van Madame Tussauds', vertelt VIOS-voorzitter Gerard van Gurp. 'Normaal gesproken wordt zo'n beeld bij Ajax, Feyenoord of PSV onthuld. Het leek haar juist leuk om die onthulling een keer bij ergens anders te doen. Omdat haar neefje bij ons in de D1 speelt, dacht ze aan ons. En zo is het balletje gaan rollen.'

Op de foto met Cristiano

'Cristiano 2' wordt zaterdag rond 09.30 uur onthuld. Daarna gaan zowel de jongens van het D1-team als hun moeders ermee op de foto. Hoe de dag er verder uitziet, is nog niet bekend.

Van Gurp: 'We werden eigenlijk een beetje overvallen met dit nieuws. Natuurlijk vinden we het geweldig, maar toch hebben we als bestuur hierover gepraat. Zo'n evenement moet toch veilig verlopen. Gelukkig hebben we veel enthousiaste vrijwilligers die ons komen helpen.'

Vanwege een al geplande afspraak kan de voorzitter er hoogstwaarschijnlijk zelf niet bij zijn. 'Dat vind ik natuurlijk ontzettend jammer. Maar we hebben een goede jeugdvoorzitter die mij kan vervangen.'

Prijzenregen

De echte Cristiano Ronaldo legde met zijn club Real Madrid afgelopen seizoen beslag op de Champions League en de Europese Super Cup. Ook werd hij met Portugal Europees kampioen. Hij sleepte vanwege deze prijzen voor de vierde keer de Gouden Bal, voor beste voetballer van de wereld, in de wacht. Bovendien werd hij Speler van het Jaar.