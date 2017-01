Aan het hardlopen? Kijk goed om je heen en bel bij verdachte situaties 112

VELP - Hardlopers, fietsers en wandelaars die in de gemeenten Rozendaal, Rheden en Doesburg tijdens de donkere maanden op pad gaan, moeten extra alert zijn en bij verdachte situaties de politie bellen. Die oproep deed de politie donderdagavond tijdens de aftrap van het project 'Waakzaam en Fit'.

Hijgend en nat van de regen liepen de twintig deelnemers van de politie-bootcamp donderdagavond vier kilometer door Velp. Op drie plaatsen waren verdachte situaties in scène gezet door studenten van het Astrum College. De hardlopers moesten kijken of ze in het donker iets verdachts zouden zien. Doel was om te zien wat de reactie was van de hardlopers.

Fietsendief meteen ingerekend

Bij de eerste verdachte situatie, een fietsendiefstal, ging één van de hardlopers meteen achter de 'dieven' aan. De studente van het Astrum College die de fiets aan het stelen was, schrok van de actie van de hardloper. 'Ik had niet verwacht zo snel in de kraag gevat te worden, het was wel erg snel'. De vrouw die achter de 'dieven' aanging gaf aan dat ze in het echt niemand zou aanhouden. 'De politie bellen en dichtbij de dieven blijven, dat is wat ik normaal gesproken zou doen'.

'De politie rekent op deze mensen'

De politie wil met het project 'Waakzaam en Fit' mensen aansporen tijdens de donkere dagen mee te werken aan het veiliger maken van hun buurt. Wie aan het project wil meedoen krijgt een speciaal lichtgevend hesje. 'Dat is veilig voor de deelnemers tijdens hun buitenactiviteit, want ze zijn beter zichtbaar en het is de bedoeling dat die hesjes afschrikken. 'Mensen die iets kwaads in de zin hebben moeten dan worden afgeschrikt omdat ze op heterdaad betrapt kunnen worden', aldus de politie.