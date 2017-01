'Hier mijn fiets, dan kun je de dief vangen'

ARNHEM - Zo fiets je nietsvermoedend door de binnenstad in Doetinchem en zo ben je enkele ogenblikken later je fiets kwijt. Niet omdat hij gestolen wordt, maar omdat een agent hem nodig heeft. Het overkwam Henk Langeveld, hij vertelde er donderdagmiddag over op Radio Gelderland.

'Ik was op weg naar huis en ik keek om mij heen. Toen zag ik een meneer lopen. Hij was aan het rennen en stopte weer en keek op zijn mobiel. Ik dacht: even goed opletten op hoe hij eruit ziet. Daarna begon hij weer als een gek te rennen. Vervolgens kwam ik in de binnenstad en zag ik agenten lopen, zij vertelden mij dat ze een verdachte zochten. Ik zei dat ik wel iemand had zien lopen en dat ze iets verderop moesten gaan zoeken.'

Fiets afstaan

De agenten waren inderdaad op zoek naar iemand die betrokken was bij een diefstal waar geweld bij gebruikt is. Een van de twee verdachten was al aangehouden, maar de tweede verdachte was gevlucht. Agent Lars Heijink zag dat Henk Langeveld een fiets bij zich had en bedacht zich geen moment. 'De man gaf zijn fiets aan mij en toen konden we ook de tweede verdachte aanhouden. Met dank aan de tip van deze meneer Langeveld en natuurlijk met dank aan zijn fiets.'

Vanmorgen hoorde Langeveld van zijn dochter dat de tweede verdachte was gepakt. 'Ik was blij verrast dat ik een bijdrage heb mogen leveren aan de aanhouding.' Daar is ook Heijink blij mee: '70 procent van de boeven die we vangen, worden gepakt door burgers die meedenken. Daar moeten we het van hebben. Ook in dit geval weer.'