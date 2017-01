FC Lienden versterkt zich met oud-Ajacied

LIENDEN - Tweededivisionist FC Lienden heeft zich versterkt met een oude bekende. Oud-speler Frank Wiafe sluit zich met onmiddellijke ingang aan bij de selectie van trainer Hans Kraay jr., meldt de club in een persbericht. De 27-jarige aanvaller komt over van Fortuna Sittard.

De voetballer met Ghanese roots speelde in de jeugd van Ajax. Via Newcastle United, het Hongaarse Ferencvarós en het Belgische Waasland-Beveren kwam hij terecht bij Achilles'29.

In de zomer van 2015 maakte Wiafe de overstap naar FC Lienden. Mede dankzij zijn elf doelpunten werd die ploeg kampioen van de zondag topklasse. Ze verloren wel het algeheel kampioenschap van Excelsior Maassluis.

Contract ontbinden

Het afgelopen jaar kwam de aanvaller uit voor Fortuna Sittard. In elf wedstrijden wist hij niet te scoren. FC Lienden toonde daarop interesse in de oud-speler. In onderling overleg besloten de Limburgse club en de speler het tot eind dit seizoen lopende contract te ontbinden.

FC Lienden hervat zaterdag de competitie thuis tegen Koninklijke HFC. Of Wiafe deze wedstrijd al kan spelen, is nog niet zeker.

Zie ook: