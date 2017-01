Veel vertraging op A1 bij Beekbergen tijdens spits door ongeluk

APELDOORN - Door een ongeluk op de A1 van Amersfoort naar Hengelo heeft er donderdag enige tijd een lange file gestaan tussen Kootwijk en knooppunt Beekbergen. Reizigers moesten tijdens de spits rekening houden met ruim 50 minuten vertraging.

Volgens de VerkeersInformatiedienst (VID) was er op een gegeven moment meer dan zes kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer.

Rond 18.30 uur was het probleem opgelost. Wat er precies gebeurd is, is nog onbekend.