Trainer Meijers bemerkt nieuw elan bij Achilles

GROESBEEK - Eric Meijers is blij met de nieuwe aanwinsten voor Achilles'29.

"Er zit gelijk weer geluid in de training. Je ziet dat er wat veranderd is."

De trainer bemerkt nieuw elan. "Dat zie ik ook wel. Ze zijn gretig en hebben een bepaalde drive. Het niveau is behoorlijk hoog en zo hoort het ook. Iedereen gaat nu voor zijn eigen kans en daar trekken de anderen zich aan op."

Het gat met de tegenstander van vrijdagavond Fortuna Sittard is tien punten. "We moeten daarom meteen beginnen met winnen. We moeten een bepaalde frisheid aan de dag leggen. Ik heb goede dingen gezien op de training en vorige week tegen Emmen. Het weer wordt morgen heel lelijk en dat past wel hier op De Heikant. Laten we zorgen dat we de punten dan ook hier houden."